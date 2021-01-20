بروتوكول لخدمة المغتربين العائدين

الخرطوم :الطيب علي

اتفق جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والأمانة العامة لديوان الزكاة على صياغة بروتوكول مشترك يلتزم فيه الجانبان بخدمة العائدين من السودانيين بالخارج في ظروفهم المختلفة وحل قضاياهم الأسرية والإجتماعية على كافة اشكالها

وأكد الجانبان ان المرحلة المقبلة تقتضي توحيد الجهود لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من المغتربين والعائدين بما يحقق اهداف ثورة ديسمبر من التغيير المنشود وتحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة بما يعزز الثقة ويصون كرامة الانسان السوداني بالخارج ويعيد ادماج العائدين في مجتمعاتهم المحلية وتحويلهم من مستحقين الى مكلفين باخراج الزكاة.

والتأم اجتماع مشترك بمقر الامانة العامة لديوان الزكاة بالخرطوم بين الأمين العام لجهاز المغتربين مكين حامد تيراب والأمين العام لديوان الزكاة حيث بحث الجانبان السبل الكفيلة بحل قضايا الاسر السودانية بالخارج ، والمعسرين والغارمين والموقوفين ، والأسر السودانية العائدة في ظروف ملحة وذلك وفق بروتوكول مشترك يحدد التزامات كلا المؤسستين.