إهتمام فرنسي روسي بحصاد المياه في السودان

الخرطوم: السوداني

التقى وزير الري والموارد المائية ياسر عباس بمكتبه أمس السفيرة الفرنسية والسفير الروسي بالخرطوم كلا على حده؛ ضمن لقاءاته بالسفراء الاجانب لشرح موقف السودان فيما يلي سد النهضة الإثيوبي؛ بجانب بحث سبل التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية وتوفير خدمات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بالحرب؛ لتامين عملية السلام. وإستعرض وزير الري؛ التحديات التي تواجه الوزارة في بناء قدرات العاملين والتدريب؛ و توفير المياه للزراعة والرعي كعامل أساسي للتنمية والاستقرار خلال الفترة الانتقالية. وأكد الدبلوماسيان الفرنسي والروسي متابعة بلادهما بصفة لصيقة لملف سد النهضة وأبديا أهتمامهما بمشروعات حصاد المياه ورفع القدرات وحسن إدارة الموارد المائية.