مزارعو المناصير: لم نتمكن من ري فدان واحد منذ نوفمبر الماضي

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عدد من المزارعين بمشروع المناصير بنهر النيل تعرضهم لخسائر كبرى وفشل الموسم الزؤاعي بسبب مشكلة العطش.

وأشاروا لـ(السوداني) لبدء العمليات الزراعية منذ شهر نوفمبر المنصرم دون حصولهم على مياه الري.

وأكد المزارع جلال الدين ابراهيم عدم توفر مياه كافية لري المحاصيل بمشروع المناصير.

وقال لـ ( السوداني ) تمت زراعة محاصيل العروة الشتوية منذ شهر نوفمبر ولم يتمكنوا من ري فدان واحد حتى هذه اللحظة بسبب عدم توفر الماء الكافي بالترعة الفرعية ، مشيرا لبدء التحضير منذ وقت مبكر ، كاشفا عن ان المساحة التي لم ترو 600 فدان .

و أشار المزارع بمشروع المناصير عثمان الماحي الى ارتفاع منسوب المياه في الترعة الرئيسية في بعض الأحيان ويتم إغلاق الابواب في الكبري المؤدي للترعة الفرعية ، متسائلا عن الجهة المستفيدة من قفل المياه ، مؤكدا تضرر مساحة 600 فدان بالمنطقة من العطش وعدم ريها منذ زراعتها.

واكد المزارع عبد اللطيف حسين تلف محاصيل بستانية إضافية لمحاصيل القمح والبصل والبرسيم بسبب العطش ، لافتا لعدم تطهير وتأهيل الترع الرئيسية والفرعية بالمشروع ، منتقدين تجاهل حكومة الولاية لمشاكلهم رغم إخطارهم بها ، واضاف: الموسم الزراعي شارف علي الانتهاء ولا تزال المشكلة قائمة .