ارتفاع في اللحوم والخضر بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار اللحوم والخضر إرتفاعا مستمرا بالخرطوم

وقال تاجر الخضر أبكر حمزة لـ( السوداني) أن زيادة تعرفة الكهرباء والايجارات والترحيل وزيادة اجرة العمالة هي السبب في الزيادة المطردة في الخضر ، مبينا ان سعر كيلو البطاطس قفز لـ (350) جنيها ، البامية (400) جنيه فيما قفز سعر الباذنجان الى (150) جنيها للكيلو ، والخيار والطماطم السلطة الخضراء لـ (200) جنيه للكيلو لكل، لافتا للإحجام الملحوظ عن الشراء مقارنة بالسابق

وأشار صاحب ملحمة بالخرطوم لارتفاع أسعار اللحوم وضعف في القوى الشرائية، مبينا ان سعركيلوالضأن قفز لـ(1٫100) جنيه بدلا عن(1000) جنيه أما العجالي (1000) جنيه، الفليتو (1٫200) جنيه فيما قفز سعر فراخ الشركات من (500) الى (700) جنيه و فراخ المزارع (360) جنيها وسعر اللحوم المصنعة السجوك والبيرقر (1٫200) جنيه للكيلو وكيلو السمك (1000) جنيه.

واوضح بان ارتفاع الرسوم الحكومية انعكست سلبا على تراجع الأرباح والتسبب في خسائر للتجار ما انعكس على تراجع حجم المعروض.