مخابز الخرطوم تحجم عن استلام الدقيق المدعوم

الخرطوم : عبير جعفر

حمل عدد من اصحاب المخابز حكومة الخرطوم مسؤولية عدم استلام المخابز للدقيق المدعوم ورفضهم العمل به ، مشيرين الى أن والي الخرطوم لا يتفهم معاناة المخابز من الارتفاع المتزايد في تكلفة الانتاج وتآكل رؤوس اموال اصحاب المخابز ما ادى الى توقفهم عن العمل بصورة تلقائية ، وشددوا على تمسكهم بالقرار الى حين الإستجابة لمطالبهم بزيادة التسعيرة لـ(5) جنيهات للقطعة

ووصف نائب رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابزاسماعيل عبدالله لـ( السوداني) عدم استلام الدقيق المدعوم بالإجراء القانوني و(من حق صاحب المخبز )

وأرجع ذلك للارتفاع المتصاعد في الاسعار وتآكل رؤوس الأموال، وشدد على تمسكهم بالقرار لحين موافقة حكومة الولاية على التسعيرة المقترحة منهم ، وقال ان كافة المخابز التي تعمل بالدقيق المدعوم متوقفة عن العمل وإن وجد مخبز يعمل بالمدعوم سيواجة كثير من الضرر والخسائر.

وقال الامين العام لشعبة المخابز عبدالرحمن الباقر في تصريح لـ( السوداني) ” الكرة في ملعب حكومة الولاية ” مالم تستجب لمشاكل المخابز وارتفاع تكلفة الانتاج وسيستمر الإحجام عن استلام الدقيق، لافتا الى حدوث ندرة في الغاز وارتفاع مدخلات الانتاج، مضيفا بان صاحب المخبز المدعوم لايمكن ان يتجه للعمل بالخبز التجاري وفقا لقوانين ولوائح الشعبة.

وكشف صاحب مخبز بالجريف غرب علاء الدين الفاضل عن توقف 80% من مخابز الخرطوم التي تعمل في الدقيق المدعوم عن العمل لحين وضع تسعيرة تناسب الارتفاع المتصاعد في أسعار السوق ، مبينا ان سعر باكو الخميرة الواحد(500)جنيه وهو ينتج جوال واحد من الدقيق ، واوضح ان توزيع الشركات ضعيف وصاحب المخبز لايملك سيولة لشراء مدخلات الانتاج بأسعار عالية من السوق

ولفت الفاضل لوجود جهات منتفعة من التماطل في حل أزمة الخبز وحمل والي الولاية مسؤولية تفاقم الازمة .

وقال ان المقترحات التي تم تقديمها للوالي تشير إلى أن تعمل المخابز في فترتين في الفترة الصباحية بالخبز المدعوم والمسائية بالخبز التجاري و أكد صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ ( السوداني) على عدم استلامه لحصته من الدقيق بسبب ارتفاع أسعار التكلفة ، متوقعا حدوث أزمة خبز طاحنة خلال الأيام المقبلة ، مبينا ان سعر كرتونة الخميرة بلغ(10) آلاف جنيه وسعر(1000) لتر من الغاز(5) آلاف جنيه بدلا عن (1٫200) جنيه ، مشيرا الى رفع تكاليف الانتاج لوالي الولاية ولكن دون جدوى ما ادى لاغلاق عدد كبير من المخابز

وقال صاحب مخبز بشرق النيل آدم الدومة ان ارتفاع تكلفة الانتاج دفعته للتوقف عن استلام الدقيق المدعوم ، مشيرا الى ان حصه الدقيق ضعيفة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج ما أدى الى حدوث خسائر كبيرة للمخابز.