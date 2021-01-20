(20) مليون جنيه اشتراطات كورونا في الدورة الجديدة لمعرض الخرطوم

الخرطوم : ابتهاج متوكل

يوقع السودان اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، مع عدد من الدول خلال فعاليات الدورة 38 لمعرض الخرطوم الدولي، التي تنطلق في الفترة من ٢١ الى ٢٨ من يناير الجاري،بحضور مصر وايطاليا، روسيا والأردن، والمانيا، والهند، ونيجيريا وباكستان، اندونيسيا ، كينيا، ليبيا

بمشاركة 14 دولة و500 شركة محلية واجنبية، بجانب 14 ولاية، بجانب ترتيبات واتصالات مع شركات امريكية للمشاركة في هذه الدورة.

وشدد ممثل وزير الصناعة والتجارة حامد الطيب،على اكتمال الترتيبات وتقديم كل التسهيلات (الا القروش) لانجاح الدورة الجديدة، وتوجيه الدعوات لعدد من وزراء الصناعة والتجارة ، وقال امس في منبر سونا ، إن الدورة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم وتفعيل اتفاقيات مع دولتي مصر وباكستان، وزاد ان مشاركة مصر هذا العام مميزة (جات بثقلها)، واضاف: المعرض يعد (منصة ) لانطلاقة الصادرات السودانية، لانها تتعرض لعمليات تهريب وإعادة تصدير، مؤكدا ان هذه الدورة (مميزة غير مسبوقة) بمشاركة كبريات الشركات المحلية والعالمية ، وارجع ذلك للانفتاح الذي تشهده البلاد بعد الخروج من القائمة الراعية للارهاب ، مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، يحق له تعيين المدير، وزاد (مدني ليس له علاقة بتعيين المدير الجديد).

واعلن ممثل الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة ، سيف الدين سليمان، عن رصد مبلغ مليوني جنيه ، للاجراءات الصحية والاحترازية المواكبة لجائحة الكورونا باشراف وزارة الصحة ، كذلك مضاعفة تذاكر الدخول لـ( ٣٠٠) جنيه للصالات المحلية، (1000) جنيه للصالات العالمية ، ويتم الحصول عليها الكترونيا ، وقال إن الغرض من التذاكر الالكترونية احداث نقلة تقنية وتوفير معلومات حول المعرض عبر المشاركين والزوار، وايضا لرفع قيمة المعرض بحسب الاتحاد الدولي للمعارض ، متوقعا ان تكون المشاركة الامريكية الكبرى في الدورة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، منوها الى معالجة السلبيات السابقة، بجانب خطة أمنية للحد من السرقات والمراقبة عبر الكاميرات.

واكد مدير المعارض والمؤتمرات بالاسواق الحرة ، عبدالوهاب محمد علي، الجدوى الاقتصادية للمعرض، ورفد الخزينة العامة بالعملات الاجنبية ، وقال إن هناك مشاركة واسعة من قبل دول الاتحاد الاوربي ، ويتيح فرصة للترويج للصادرات ، واستجلاب التقانة للسودان، منوها الى انعقاد ملتقى رجال الاعمال وندوات اقتصادية، مشيرا الى ان فترة الدخول ستكون وردية واحدة من الساعة 12 الى 9 مساء .