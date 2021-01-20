هل نمضي نحو الفوضى والحرب الأهلية؟

ما يحدث خلال الفترة الانتقالية في السودان ليس استثناءً لما حدث في كثير من دول العالم العربي.

الآن في السودان رجعت القبلية إلى المشهد الانتقالي بقوة، وبرزت القبيلة هذه المرة كمؤسسات تضامنية منظمة بعد أن كرّس النظام المباد للعصبية، وبعد سلسلة النزاعات الأهلية التي شهدت غياب الدولة عن الساحة. لذلك لجأ الناس للقبيلة لدواعي الحماية والرعاية، التي لأسباب شتى لم تعد توفرها الدولة الحديثة.

الواقع أن فكرة الاحتماء بالقبيلة يعني غياب الدولة وعدم تحمُّل مسؤوليتها.. الذي يجري في سودان ما بعد الثورة في حقيقته تطور الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة مما يهدد كيان الدولة التي خربها النظام المباد وأكمل التخريب الشطط العلماني الذي جاء بأسئلة من خارج السياق السوداني، والإجابة عليها لا سيما سؤال العلمانية والحداثة ومحاولة فرض هذه الإجابات دون مراعاة للتركيبة السودانية، ودون اكتراث لأسئلة الواقع السوداني الملحة.

انشغلت الأحزاب السياسية بالصراع حول السلطة الانتقالية وتقسيم الوزارات عن إيجاد معالجات لتعقيدات الانتقال.

ودخل المجتمع المدني إلى حلبة الصراع السياسي السلطوي، وانحرف عن دوره الأساسي كوسيط بين الدولة والمجتمع.. فيما انخرط المجتمع الأهلي في مقاربة إبعاد المجتمع عن الدولة.

هذا المشهد يسير بخطىً سريعة نحو الفوضى والحرب الأهلية.

المشهد يستدعي التفكير في الانتقال من القبيلة إلى الدولة.. وكيفية مخاطبة مشكلات المجتمع السوداني بعيداً عن الشطط والغلو.