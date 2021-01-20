غرفة المُصدِّرين تستعد لفتح أسواق جديدة للصادرات السودانية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

تنظم الغرفة القومية للمصدرين، بمعرض الخرطوم الدولي حول الصادرات السودانية، وذلك ضمن فعاليات معرض الخرطوم.

وقال نائب رئيس الغرفة، رئيس لجنة المعرض، عمر بشير الخليفة في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء) ان حجم النشاطات يعكس الرؤية المستقبلية لتنمية وترقية الصادرات السودانية، وأضاف ان مشاركة الغرفة في هذه الفعالية تعد الثانية بعد أن حققت المشاركة الأولى نجاحاً كبيراً في قطاع الخضر والفاكهة تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع السفارة التونسية، ساهم في فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة بتونس، إلى جانب عقد لقاءات لرجال الأعمال مع نظرائهم المشاركين في المعرض من المملكة العربية السعودية وألمانيا، موضحاً أن ما يميز مشاركة الغرفة هذا العام التحول الكبير والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد برفع الحظر الاقتصادي، مؤكداً أن المعرض سيكون (بوابة دخول) للتعريف بشركات الصادر السودانية من خلال أجنحة المعرض، الذي سيشمل تعريفاً متكاملاً بالغرفة القومية للمصدرين وشركات التصدير السودانية، ومركز للمعلومات ونماذج للصادرات السودانية والصادرات ذات القيمة المضافة، مشدداً على أن الغرفة تسعى لتعظيم العائدات ومعالجة خلل الميزان التجاري، متوقعاً أن تحقق المشاركة فرص نجاح كبيرة للمصدرين وتفتح أسواق صادر جديدة، لتسويق وترويج الصادرات السودانية.