(حُرة غرناطة) مسرحية شعرية جديدة للشاعرة روضة الحاج

الخرطوم: رحمة عبدالمنعم

تستعد الشاعرة روضة الحاج خلال الفترة القادمة لإصدار مسرحيتها الشعرية (حُرَّة غرناطة)، وهي أول مسرحية شعرية تصدرها شاعرة وذلك بالتعاون مع أحد دور النشر العربية.

تحمل المسرحية اسم الأميرة( عائشة الحرة)، وتشير بشكل أو آخر إلى حضور النساء المؤثر في صناعة التاريخ والحياة في حضارات الإسلام العظيمة.

وذكرت الشاعرة روضة الحاج أن المسرح الشعري هواحد الفنون التي تعيد إلى الشعر وشيجته الخالدة مع المسرح حينما كان اسمه (فن الشعر)، وقالت روضة اتمنى ان يجد قارئ هذه المسرحية ومخرجها ومشاهدوها ومجسدو أدوارها ما وجدته وانا اكتبها من المتعة المؤلمة.