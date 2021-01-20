المصور أحمد شبيكة لـ(كوكتيل): أجمل الصور التي تكون صدفة او عفوية

حوار :رحمة عبدالمنعم

احمد عبدالحليم (شبيكة) مصورفوتوغرافي محترف، مبدع بأعماله وأفكاره، حقق شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي و أطلق عليه البعض لقب (المصور الخرافي) حيث عشقت أنامله مداعبة الكاميرا ليلتقط أجمل الصور واروعها… (كوكتيل) التقت (شبيكة) في حوار ليحكي عن بداياته مع التصوير الفوتوغرافي ومشاريعه المستقبلية ..

حدثنا عن بداية اتجاهك للتصوير..؟

بداية الشغف بالتصوير كانت بعد امتلاك أول هاتف محمول به كاميرا، ثم تمر الأيام وانتقل إلى التصوير بالكاميرا الاحترافية.

لماذا اخترت مجال التصوير دون غيره من المجالات الأخرى؟

مجال التصوير مجال فني ممتع وينمي الحس الإبداعي للشخص ويعكس رؤيتك للعالم المحيط بك. إضافة إلى أن التصوير وسيلة لتوصيل رسائل وقصص وسرد حكايات من واقعنا وحياتنا اليومية .

ماهي أول كاميرا اقتنيتها ومانوعها؟

Nikon D5100

ماهي العقبات التي واجهتك في البدايات كمصور مبتدئ؟

تكمن صعوبة البدايات في كيفية اختيار الصور والزوايا وكيفية التعامل مع الكاميرا وأدوات التصوير المختلفة .

كيف ترى اللقطة ومتى تولد الصورة الفوتوغرافية لديك؟

في أغلب الاحيان أتعمد النظر والتدقيق في مكان تواجدي بحثاً عن صورة جميلة او مشهد مميز ثم تحديد الزاوية المناسبة لعكس هذا المشهد ولكن أجمل الصور هي التي تكون وليدة الصدفة او اللحظة وعادة ما تتسم بالعفوية والتلقائية.

هل أعمالك مقتصرة على التصوير الفوتوغرافي أم تمارس التصوير بكاميرا الفيديو أيضاً؟

لا اميل لتصوير الفيديو لذلك اقتصر على التصوير الفوتوغرافي.

هل شاركت بأعمالك في مسابقات التصوير الفوتوغرافي ؟

نعم ولكن مشاركات قليلة و كانت في بدايات رحلتي مع التصوير.

هل يمكن أن يذهب (شبيكة) لتصوير حفل عرسان لا يملكون ثمن قيمة التعاقد؟

لا انظر إلى الماديات إطلاقاً ، ولا امانع في تصوير حفل العرس مجاناً من باب تلبية الدعوة والمجاملة.

كيف ترى الواقع (الفتواغرفي) في ظل جائحة كورونا؟

أثرت جائحة كورونا وبشكل كبير على الحياة اليومية مما أدى إلى ظهور مشاهد خاصة ونادرة الحدوث مثل الشوارع الخاوية وانعدام الحركة المرورية وبالمقابل ازدحام المستشفيات والمراكز الصحية وكان من الضروري تصوير وتوثيق هذه اللحظات لعكس الخطر الحقيقي لهذا الوباء وضرورة الوقاية منه. ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء وان يحفظ الجميع من كل شر.

هل تعتقد أن للامكانات المادية دور كبير في صناعة مصور محترف؟

نعم، الوصول إلى الاحترافية يتطلب ادوات متطورة ومواكبة التقنيات الحديثة وهي مكلفة ماديا. لكن ضعف الإمكانات المادية لا يغلق الباب أمام المصور حيث يمكن التدرج واكتساب المال من التصوير ثم استثماره في شراء معدات وتطوير نفسه.

ما هي نصيحتك لكل من يريد أن يخوض تجربة التصوير؟

البداية الفورية دون النظر إلى الإمكانات وتجربة التصوير بطرق مختلفة واستخدام منصات الأنترنت بغرض التعلم واكتساب المعرفة والتغذية البصرية ومتابعة كل ماهو جديد في عالم التصوير.

ما مميزات المصور الناجح من وجهة نظرك؟

يختلف المصورون في اسالبيهم ونقاط قوتهم وبالنسبة لي فإن المصور الناجح هو الذي يمتلك شغف التصوير والذي يملك عين مميزة تمكنة من التقاط صور فريدة إضافة إلى ذلك الالتزام بقواعد التصوير .

لماذا نجد عدستك تميل للتصوير الفوتوغرافي أكثر من الفيديو ؟

بكل صراحة اجد نفسي في التصوير الفوتوغرافي، فالصورة ثابتة، أما الفيديو الأمر يتطلب جهداً أكبر .

من أبرز المشاهير الذين تعاملت معهم من خلال أعمالك؟

شاركت في تصوير كثير من الحفلات والبرامج تواجد فيها العديد من مشاهير الفن والإعلام و أبرزهم الفنانة نانسي عجاج .

ماهو تقييمك للواقع الفوتوغرافي السوداني.. هل يسير إلى الأمام ام يحتاج لمراجعة؟

بالطبع السودان يشهد تطوراً في عدة مجالات ومن ضمنها التصوير الفوتوغرافي والإنتاج المرئي عموماً. فقط تبقى الملاحظات في كيفية إخراج الصور والأعمال الفنية التي تعكس الواقع بشكل صحيح والخروج عن الصورة النمطية للمحتوى المرئي.

ماهي تطلعاتك المستقبلية؟

التطوير واكتساب المهارات اللازمة للوصول إلى أعلى قمة الهرم الابداعي والمساهمة في التأثير الإيجابي على حياة المواطن السوداني من خلال تقديم أعمال هادفة وذات قيمة حقيقية.