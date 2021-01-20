بينها رفع الحظر عن السفر إلى أميركا.. بايدن سيصدر 17 أمراً رئاسياً في يومه الأول

السوداني: وكالات

يصدر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء 17 أمراً رئاسياً يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.

وسيلغي بايدن أيضاً مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وسيعلق أعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

وقال مساعدون لبايدن، إنه سيوقع الإجراءات التنفيذية بعد أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليصبح رئيساً للبلاد.

وقالت جين ساكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض إن “بايدن سيوقع الأوامر التنفيذية والمذكرات في المكتب البيضاوي من أجل التعامل مع أزمات الجائحة والاقتصاد وتغيّر المناخ والتفرقة العنصرية”، وأضافت أنه “سيطلب من الهيئات المعنية اتخاذ خطوات في قضيتين إضافيتين”.

وستشمل الإجراءات المتعلقة بكورونا، فرض وضع الكمامة في المنشآت الاتحادية ومن قبل الموظفين الاتحاديين، وأمراً بتأسيس مكتب جديد بالبيت الأبيض لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.

وسيصدر بايدن، أمراً لمواجهة تغيّر المناخ يشمل إلغاء تصريح رئاسي لخط أنابيب “كيستون أكس أل” النفطي المثير للجدل.

وأكدت ساكي أن “خطط اليوم الأول من رئاسة بايدن مجرد بداية لموجة من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها قريباً”.

ويجري حفل تنصيب بايدن اليوم في أجواء خاصة، في ظل انتشار فيروس كورونا واحتياطات أمنية عقب حادثة اقتحام مبنى الكونغرس التي أسفرت عن خمسة قتلى.

يُذكر أن إجراءات الأمن المحيطة بالحفل ستكون استثنائية، وسيتم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة في واشنطن.

وبسبب عدم حضور الحشود التي تتدفق عادة في مثل هذا اليوم إلى جادة “ناشونال مول” في واشنطن لرؤية الرئيس الجديد، فإن بايدن سيقف أمام أكثر من 190 ألف علم أمريكي نُصبت لتمثيل المواطنين الغائبين.

ونُصبت حواجز وأسلاك شائكة لحماية “المنطقة الحمراء” الواقعة بين تلة الكونغرس والبيت الأبيض.