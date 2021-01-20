مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

القاهرة: السوداني

اتفقت مصر وقطر، اليوم، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، حسبما قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وذكر البيان “تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

ويأتي الاستئناف عقب إعلان السعودية في الخامس من يناير عن اتفاق بدعم أميركي لإنهاء خلاف دول الرباعي العربي مع قطر. وفتحت هذه الدول مجالها الجوي مع الدوحة واستأنفت بعض الرحلات الجوية.

وأنهت هذه المصالحة، التي دعمتها الولايات المتحدة، خلافا دام ثلاثة أعوام.

فقد فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا وتجاريا مع قطر، وعلقت حركة السفر معها في منتصف عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك، وقالت إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

والسبت الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه من المتوقع أن تعيد السعودية فتح سفارتها في قطر في الأيام المقبلة.

وعندما سئل عن إعادة فتح سفارتي البلدين، قال الوزير للصحفيين في الرياض إنها مجرد مسألة لوجستية، مشيراً إلى أنه سيتم استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.