المواصفات والمقاييس: دخول كميات كبيرة مقرمشات مجهولة الهوية

الخرطوم: السوداني

كشفت المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس، سناء زين العابدين، عن كميات كبيرة من المقرمشات ظهرت موخراً في الاسواق مجهولة الهويه ولا تحتوي على اي بيانات توضح مكوناتها ولا فترة الصلاحية ولا تاريخ الإنتاج.

واشارت في حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق الى ان ذلك يشكل خطرا كبيرا على حياة الناس، موضحة ان طريقة عرض المنتجات تحت اشعة الشمس المباشرة يجعلها عرضة للنمو الفطري والملوثات الأخرى.

وقالت مديرة المواصفات والمقاييس ان المقرمشات دخلت للاسواق عبر طرق مختلفة خلال الاشهر الستة الماضية منها معبر اشكيت بمدينة حلفا وعبر بورتسودان حوالي 1400 كرتونة تمت مراجعتها بالكامل ولاتوجد بها مشاكل.

واوضحت ان المواصفات والمقاييس تعاني من مشكلة كبيرة وهي دخول مثل هذه المنتجات كمتاع شخصي، حيث لا يخضع لاي اجراءات في الغالب ولا يمر عبر المواصفات والمقاييس.

وقالت ان الأمر يشكل ثغرة ومشكلة كبيرة لادخال كثير من السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

وكشفت مديرة المواصفات ان معظم المواد غير المطابقة للمواصفات تنتشر بالعاصمة، مطالبة، المستهلك بضروره متابعة ومراقبة هذه المنتجات خصوصاً المقرمشات التي يتناولها الأطفال بكثرة.