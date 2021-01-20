رئيس شعبة المخابز: استحالة عمل المخابز في ظل الزيادات التي حدّدتها الدولة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابز الباقر عبد الرحمن، انهم مازالوا في انتظار رد ولاية الخرطوم بخصوص المعوقات التي تواجه مدخلات انتاج الخبز، مشيرًا إلى ان تلك المعوقات هي زيادات الكبيرة في الغاز والكهرباء والجازولين والعمال.

واشار الباقر في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق الى انهم قدموا خيارات للحكومة، منها دعم مدخلات الانتاج من غاز وكهرباء وغيرها او زيادة في سعر قطعة الخبز ولم ترد حكومة الخرطوم عليها حتى الآن.

واشار الى ان شعبة المخابز اجتمعت وقررت الامتناع عن استلام الدقيق المدعوم حفاظاً على حقوقهم وحق المواطن، وأكد استحالة عمل المخابز في ظل هذه الزيادات التي حددتها الدولة.