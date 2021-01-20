استئناف العام الدراسي بولاية القضارف

الخُرطوم: اليسع أحمد.

كَشف مُدير عام وزراة التربية والتعليم بولاية القضارف عبد الوهاب إبراهيم عوض، عن فتح المدارس واستئناف الدراسة بالولاية اليوم الأربعاء بكافة المراحل الدراسية بدايةً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأكَّد عوض في تصريح لـ(السُّوداني) أن الوزارة ألزمت المُعلمين بارتداء الكمامات وتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، ونوّه إلى مناشدتهم أولياء الأمور بتوفير الاشتراطات لأبنائهم الطلاب تفادياً للإصابة بفيروس كورونا ولضمان استمرارية الدراسة، وأكَّد استقرار الأوضاع الصحية بالولاية وانحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى استئناف الدراسة بالمدارس.