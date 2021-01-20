رئيس الوزراء يفتتح الدورة (38) لمعرض الخرطوم الدولي

الخرطوم: ابتهاج متوكل

يفتتح رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، فعاليات الدورة (38) لمعرض الخرطوم الدولي في السابعة من مساء غد بأرض المعارض ببري.

وتُحظى الدورة الحالية للمعرض بمشاركة دولية واسعة في ظل انفتاح السودان على المجتمع الدولي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع أن تنعكس هذه المشاركة إيجابياً على الاقتصاد الوطني وقضايا الاستثمار بالبلاد.

ويخاطب الافتتاح، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، رئيسة مجلس ادارة الشركة، د. هبة محمد علي والأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، اضافة الى الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل. ويشرف حفل الافتتاح الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان ضيو مطوك، كما يشرف الاحتفال نائب رئيس غرفة الصناعة الأردنية احمد الخضري.