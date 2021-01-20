البرهان: لا نُريد خَوض حرب مع إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن مجدداً، أن السودان لا يُريد خوض حرب مع إثيوبيا، ولا مع أي دولة من دول الجوار الإقليمي، ولكن لن يفرط في شبر من أراضيه.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، أوضح البرهان رغبة السودان في الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض، مؤكداً أن ما قامت به القوات المسلحة هو انتشار للجيش داخل الأراضي السودانية.

وقدم رئيس مجلس السيادة، اليوم، تنويراً عما يجري في الحدود الشرقية بالقيادة العامة للضباط برتبتي اللواء والعميد، بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات، وقال البرهان إنّ القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيقٍ كاملٍ مع الجهاز السياسي في الدولة، وحيا سيادته، مجاهدات القوات المسلحة في الذود عن حياض الوطن، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وختم حديثه ممتدحاً وقفة الشعب السوداني خلف قواته المسلحة في حفظ تراب الوطن.