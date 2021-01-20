حمدوك يوجه وزراء القطاع الاقتصادي بإيجاد معالجات للحد من تفاقُم الأزمة الاقتصادية

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وزراء القطاع الاقتصادى بضرورة وضع المعالجات اللازمة للحد من تفاقُم الأزمات المتصلة بمعاش الناس.

وركّز الاجتماع على موضوع الخبز ومدخلات التشغيل الخاصة به بالإضافة إلى التذبذب في السوق الموازي وأثره على أوضاع المواطنين،. وضم الاجتماع وزراء القطاع الاقتصادى (المالية، الطاقة، التجارة) بالإضافة إلى والي الخرطوم.

وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي، إن الاجتماع توصل إلى جملة من الحلول ذات الأثر المباشر والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وكشفت وزيرة المالية، عن بشريات في أعقاب لقائها بالمدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية تتعلق بإعفاء متأخرات وديون البنك على السودان والتي تفوق الـ400 مليون دولار.