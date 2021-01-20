شاهد بالفيديو.. فرحة غامرة لحظة وصول الجندي السوداني الأسير إلى عائلته

الخرطوم: محمد الطاهر

وثق مقطع فيديو لحظات مؤثرة عند وصول الرقيب محمد آدم، أحد منسوبي الجيش السوداني، إلى عائلته باحد أحياء الخرطوم.

وأظهر المقطع فرحة غامرة عمت أسرته، انسابت فيها دموع الفرح وهي تحتضنه بشوق وحب، بعد أن قدم نفسه رخيصة دفاعا عن الوطن.

ولاقى المقطع احتفاءّ واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، وعلق “طارق خالد” قائلاً: اخيراً حق للرقيب محمد آدم ترك العنان لإنسياب دموع الفرح، فقد ضن بها لعدونا، ها قد إحتضنه وطن القماري ، وهو آمن بين اهله وأحبابه ورفاقه، ولا يزال السر الدفين بينه و ربه لانعرفه، اللهم حبب خلقه فيه”

وكان الرقيب “محمد آدم” قد تم أسره أثناء المعارك مع عصابات الشفتة الإثيوبية بالحدود الشرقية، في منتصف ديسمبر من العام الماضي، وتم تحريره عبر عملية نوعية قام بها الجيش السوداني.