توصية باستئناف الدراسة بولاية الخرطوم مشروطة بتنفيذ البروتوكول الصحي

الخرطوم: السوداني

اوصت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم بمباني وزارة التربية ، أوصت بفتح المدارس بالمرحلتين الأساس والثانوي لجميع الصفوف الدراسية.

وقال عضو اللجنة عن التربية والتعليم بالولاية الأستاذ عمار يوسف إن اللجنة أشادت بالجهد الكبير الذي تم تنفيذه في الإلتزام بالاشتراطات الصحية خلال الاسبوعين الماضيين من إستئناف الدراسة للصفين الثامن /أساس والثالث / ثانوي، وأضاف أن التربية وزعت نحو (270) ألف كمامة في المدارس خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأكد عمار أن التوصية بإستئناف المدارس بولاية الخرطوم مشروطة بتنفيذ البروتوكول الصحي الآمن ، والإلتزام بالخطة التى وضعتها الوزارة لإستمرار الدراسة.

وقال إن خطة التدريس تتمثل بالنسبة للأساس في احضار طلاب الحلقة الأولى في الفترة الصباحية ، على أن يداوم طلاب الحلقة الثانية بالفترة الثانية من اليوم، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية سيكون التدريس بالنسبه للصفين الأول والثاني بالتناوب ، وأشار الى أن طلاب الصف الثامن أساس ، والثالث ثانوي يستمرون في جدولهم الحالي وشدد أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع الإلتزام بالاشتراطات الصحية حماية لطلابنا ومعلمينا.