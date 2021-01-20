شرطة السكة حديد توضح ملابسات حادثة تصادم قطار وشاحنة قلاب عند مدخل الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تعرض قطار الخرطوم مدني بمنطقة سوبا جنوبي الخرطوم إلي حادث سير، اليوم الأربغاء، إثر اصطدامه بشاحنة قلاب نتج عنه تلف بعربة قيادة القطار والمركبة التي تليه دون خسائر في وسط الركاب ونجاة الطاقم وركاب القلاب .

وأوضح العقيد شرطة احمد يسن مدير الإقليم الأوسط بشرطة السكة حديد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن خلفية الحادث تعود إلى وصول قطار الخرطوم مدني الي منطقة سوبا جوار مصنع صافولا، عند مدخل الخرطوم، وحاول سائق مركبة قلاب محملة بالخرسانة عبور خط السكة حديد اصطدم بالقطار .

ونتج عن الحادث تلف كامل لعربة قيادة القطار أو العربة التي تليها وخروج عدد من عربات القطار عن القضبان ونجاة طاقم القطار وجميع الركاب دون إصابات وسائق المركبة القلاب ومن معه، حيث تمكن الفريق الفني المصاحب للقطار من فصل التيار الكهربائي وبعض التدابير الفنية .

وفور ورود البلاغ تحركت شرطة السكة حديد وأجرت كافة التدابير الفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة السير وإزالة مخلفات الحادث واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 36 من لائحة تنظيم سكك حديد السودان بقسم شرطة السكة حديد الخرطوم وسط والمادة 66 من قانون المرور.