الرئيس الأمريكي بايدن يلغي قرار ترامب بمنع مواطني السودان الفائزين ب(القرين كارد) من دخول أمريكا

واشنطن: السوداني

الغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الرئاسي رقم 9983 والذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الذي يقضي بمنع مواطني السودان؛ الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء – القرين كارد – من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ووجه القرار الذي أصدره بايدن، وزارة الخارجية الامريكية؛ باعادة اصدار التاشيرات وتقديم مقترحات لمعالجة أوضاع الذين تضرروا من هذا الحظر.

وقال بايدن في قراره: “لقد بنيت الولايات المتحدة على أساس الحرية الدينية والتسامح، وهو مبدأ مكرس في دستور الولايات المتحدة. ومع ذلك، سنت الإدارة السابقة عددًا من الأوامر الرئاسية التي منعت أفرادًا معينين من دخول الولايات المتحدة – أولاً من الدول الإسلامية في المقام الأول، وبعد ذلك، من الدول الأفريقية إلى حد كبير. إن هذه الأعمال وصمة عار في ضميرنا الوطني ولا تتسق مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالناس من جميع الأديان ومن دون دين على الإطلاق”.

وأضاف: “إلى جانب انتهاك قيمنا، فإن هذه الأوامر التنفيذية قوضت أمننا القومي. لقد عرّضوا للخطر شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات، وهي آفة أخلاقية أضعفت قوة نموذجنا في جميع أنحاء العالم. وقد فصلوا أحباءهم، مما تسبب في ألم سيستمر لسنوات قادمة … لكننا لن ندير ظهورنا لقيمنا بفرض حظر تمييزي على دخول الولايات المتحدة.”.

وادان النواب الديمقراطيون حينها القرار الذي اصدره ترامب حينها. وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في المجلس بيني تومسون إن الإجراء يتناسب مع “أفكار (ترامب) حول الهجرة من دول ذات غالبية من السود والسمر”.

وكان مرسوم ترامب، يستهدف بشكل رئيسي دولا يشكل المسلمون والسود غالبية سكانها ويمنع مواطنيها من دخول الأراضي الأمريكية. وقد وصفه معارضوه على الفور بأنه “مرسوم معاد للمسلمين” أو “حظر المسلمين”، وأثار انتقادات حادة في الولايات المتحدة والأسرة الدولية على حد سواء.