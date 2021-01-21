إدارة محالج حلفا تتهم أجانب بتعاملات مشبوهة في شراء القطن

حلفا: رحاب فريني

اتهمت إدارة المحالج بالفاو وحلفا الجديدة اجانب، من جنسيات سورية وتركية وصينية وسماسرة وتجار بالتلاعب في اسعار القطن عبر عمليات شراء مشبوهة، ووصفت ما يحدث في قطاع القطن بـ (الفوضى)، وتساءل مدير المحالج بالفاو الصادق خالد؛ عن الهدف من رفع اسعار قنطار القطن إلى (25) الف جنيه بواسطة السماسرة الاجانب؟.

وقال في تصريح صحفي، أثناء زيارة وفد اللجنة الاعلامية لمجلس الوزراء لانجاح الموسم الزراعي، امس، إن الذين يقومون بتلك الأعمال لا يستهدفون الارباح بقدر ما انهم يخططون لاهداف اخرى، مشيرا إلى عدم مقدرة المحالج الحكومية على المنافسة وتوقف معظمها عن العمل بسبب قلة الوارد اليها من الاقطان بعد تدخل الاجانب في السوق وشراء كل الكميات من المزارعين.

وأوضح أن سياسة بنك السودان تمنح الشركات الخاصة (90%) من حصائل الصادر في مقابل (100% ) لشركة الاقطان لكن بالرغم من ذلك تقوم الجهات الأجنبية بمضاعفة الاسعار للمزارعين (10) مرات.

وأشار الي عدم زراعتهم للقطن الصنف (ار ار) الذي يثير الشكوك حول الارباح التي يحققها هؤلا الاجانب، واضاف قائلا “الشيء المحير أن هذه الشركات تشتري (لعب اطفال) بعائدات الصادر الدولارية”