نظارة عموم قبائل الجعليين تدين الأحداث مؤخراً في نهر النيل وتصفها بالخبيثة

الخرطوم: السوداني

أدانت نظارة عموم قبائل الجعليين، الأحداث التي جرت مؤخراً في ولاية نهر النيل من قبل (مجلس شورى قبيلة الجعليين) الذي كون مؤخرًا، واعتبرته سلوكا غير مسؤول.

وأشارت النظارة في بيان مهر بتوقيع ناظر عموم قبائل الجعليين صلاح إبراهيم، إلى أن الكيان مدعوم وممول من جهة معروفه، منوهاً إلى انه مهدد للسلم الإجتماعي، ويبطن نوايا خبيثة ومرامٍ هدامة على حد وصفه، مؤكداً أنهم تواصلوا مع السلطات لتنبيهها لذلك الأمر “الا أن السلطات لم تستبن النصح الا ضحى الغد” بعد أن قام نفر منهم بقطع الطريق القومي، ضاربين بصريح القانون عرض الحائط وذلك احتجاجاً ورفضاً لأهم وأبرز منجزات الثورة وهي محاربة الفساد وتحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة.

وكان (مجلس شورى قبيلة الجعليين) قد احتج مؤخراً في ولاية نهر النيل على قرارات تختص بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة، وطالب بإقالة والي الولاية.

وذكرت النظارة عموم قبائل الجعليين أنها ترفض بشدة ما وصفته بالسلوك الإجرامي وأي محاولة تهدفُ إلى إحداث اي تفلتات أمنية بالمنطقة او محاولة تقويض او تعطيل القوانين.

وقالت النظارة، إنها بعد التشاور مع نفر من الحكماء رأت أن تحكم صوت العقل وان تغلِّب الحكمة، بأن نترك معالجة هذا الأمر للسلطات الرسمية لكي تتعامل بالمسؤولية الوطنية والحسم اللازم وفقاً للقانون للمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي والحفاظ على مصالح الناس. وأضافت: ” على الرغم من أننا لمسنا تباطؤاً من السلطات في وأد هذه الجريمة في مهدها، الا أننا آثرنا التمسك بالحكمة وعدم تأجيج نيران الفتنة، خاصة إنه في مقدورنا أن نقوم باستنفار أبناء المنطقة للتحرك وحسم هؤلاء المتفلتين وبنفس أسلوبهم الذي اختاروه، الا أننا تمسكنا بضبط النفس حتى لا نعمل على استنساخ التجارب المريرة التي حدثت في العديد من ولايات السودان والتي راحت ضحيتها انفس عزيزة وغالية علينا، بالاضافة الى أنها أدت الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة”.