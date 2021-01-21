التزام حكومي بتمويل مشروع الجزيرة لـ(3) أعوام

الخرطوم: سونا

أعلن عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان حسان عن اكتمال زراعة أكثر من مليون فدان بمحاصيل العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والتي تبشر بإنتاجية عالية وذلك لبرودة الطقس واستقرار عمليات الري في كل أقسام المشروع بعد رفع مناسيب المياه في الترع الرئيسية والجهود الكبرى التي بذلتها وزارة الري والموارد المائية في تطهير القنوات من الحشائش والإطماء.

وكشف حسان عن التزام رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لمشروع الجزيرة لثلاث سنوات وتخصيص (50) مليون دولار من المنحة الإماراتية للهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة.

واقر عضو المجلس الرئاسي باللجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بوجود أخطاء تسببت في عرقلة عمليات الري وعدم الالتزام بالمحددات الفنية للري، داعياً الى تضافر الجهود لتحقيق أهداف العروة الشتوية ولفت للترتيبات الجارية لإعداد قانون لتنظيم العمل الزراعي بمشروع الجزيرة لحماية المشروع والمزارع.