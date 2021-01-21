ارتفاع كبير متباين في الزيوت بالخرطوم

الخرطوم: عبير

قال منتج زيوت بام درمان ناصر الحاج في حديث لـ( السوداني) إن زيادة الاسعار بدأت مع انفلات سعر الصرف، متوقعا حدوث زيادة جنونية في أسعار الزيوت خلال الأيام المقبلة نتيجة لارتفاع تكلفة الانتاج وانعدام المدخلات من فيرنس ومواد بترولية، مبينا ان سعر جركانة الفول عبوة (36) لتر قفزت لسعر (10) الف جنيه بدلا عن(9٫5)الف جنيه أما زيت الفهد (7٫5) الف جنيه، وقال إن هنالك ندرة في المنتج المحلي من بذرة الشمس مما قفز بسعر الزيت الى (7٫700) جنيه بدلا عن(7٫300) جنيه،ورهن ناصر السيطرة على انفلات الاسعار بضبط الصادر والاهتمام باعادة الحصائل ودعم المنتج.