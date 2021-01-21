غرفة المصدرين تبحث عن أسواق جديدة عبر معرض الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تشارك الغرفة القومية للمصدرين بمعرض ضخم في فعاليات معرض الخرطوم الدولي التي تبدأ اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة المعرض عمر بشير إن مشاركة الغرفة في هذه الفعالية تعد الثانية بعد النجاح الكبير في قطاع الخضر والفاكهة والتي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع السفارة التونسية ساهم في فتح أسواق جديدة لصادرات الخضر والفاكهة بتونس، كما حقق نجاحا منقطع النظير مع نظرائهم المشاركين في المعرض من المملكة العربية السعودية وألمانيا.

وأشار بشير إلى أن ما يميز مشاركة الغرفة هذا العام التحول الكبير والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد برفع الحظر الاقتصادي ما يجعل معرض غرفة المصدرين بوابة دخول للتعريف بشركات الصادر السودانية

وأعرب نائب رئيس الغرفة عن أمله أن تحقق المشاركة فرصة نجاح كبيرة للمصدرين وتفتح أسواق صادر جديدة تساهم في التسويق والترويج للصادرات السودانية.

وتشتمل أجنحة المعرض على تعريف متكامل بالغرفة القومية للمصدرين وشركات التصدير السودانية ومركز المعلومات ونماذج للصادرات السودانية والصادرات ذات القيمة المضافة والتي تقود الغرفة فيها اتجاها مماثلا لاتجاه الدولة تعظيما للعائدات ومعالجة لخلل الميزان التجاري، مما يضع الحل الناجع للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.