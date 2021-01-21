تعرّف على تفاصيل زيارة وزير الخارجية البريطاني للسودان

الخرطوم: السوداني

كشفت السفارة البريطانية عن وصول وزير الخارجية دومينيك راب الى الخرطوم صباح اليوم، واصفة الزيارة بالتاريخية، لجهة انها أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد. مبررة الزيارة لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية.

وكشف بيان السفارة عن برنامج الزيارة بلقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة السيد عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة الدكتورة هبة محمد علي، ووزير العدل السيد نصر الدين عبد الباري، للتأكيد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.

وأبان البيان أن وزير الخارجية البريطاني يعتزم لقاء رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب وآلاء صلاح ومنارة اسد.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب: “السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه وهو ينتقل إلى الديمقراطية… تفخر المملكة المتحدة بالوقوف جنبًا إلى جنب مع شعب السودان ودعم رئيس الوزراء حمدوك في رحلة هذا البلد نحو الحرية والسلام والعدالة”.