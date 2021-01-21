مدير الموانئ يقف على ترتيبات إستئناف الرحلات بين دقنة وجدة

الخرطوم: السوداني

تفقد المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور آدم سلطان أمس، سير العمل بميناء دقنة بمدينة سواكن ووقف على جاهزية الميناء لاستقبال حركة الركاب والبضائع خاصة بعد استئناف الرحلات بين ميناء دقنة بسواكن وميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

ووجه أونور خلال زيارته الميدانية للميناء بتسريع وتيرة العمل لتفادي ازدحام الركاب إنفاذا لقرار الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بولاية البحر الأحمر في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

كما تفقد كابتن اونورساحات كشف الطبالي وأصدر قرارا بالإسراع في التخلص من مهملات البضائع العامة، معلناً عن وصول آليات مناولة حديثة إلى ميناء دقنة خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح مدير ميناء دقنة سعد عبد النبي الإضافات الجديدة بالميناء لاستقبال البضائع العامة عبر الحاويات كبديل لاستقبال البضائع عن طريق الطبالي.

واستعرض حجم العمل الكبير الذي تقوم به إدارة الميناء لاخلاء الحظائر لإستقبال الوارد اليومي من البضائع، مشيراً إلى تكدس أكثر من (10)آلاف سيارة بالساحات وكم من البضائع المهملة.

وشملت الجولة ميناء هيدوب لصادر الماشية والمحجر البيطري جنوب سواكن ووقف على الترتيبات الجارية لتجهيز الميناء لحركة صادر الماشية خاصة بعد رفع الحظر من قبل السلطات السعودية عن استيراد الماشية السودانية، موضحا دور ميناء هيدوب في دعم الاقتصاد الوطني من خلال صادرات البلاد من المنتجات الحيوانية.