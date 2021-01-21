المدير الزراعي بالرهد : المشروع يواجه مشاكل في التمويل والري والتنسيق

الرهد : رحاب فريني

كشف المدير الزراعي لهيئة الرهد المهندس الامين البشير عن تقلص المساحة المستهدفة للعروة الصيفية الي 170 الف فدان بدلا عن 127 الف فدان، عازيا ذلك لتعرض المساحات للغرق بسبب الامطار والسيول وعطش بعض الاقسام اضافة الي عدم توفر التمويل،

وشكا المدير الزراعي من عدم إيفاء الشركات التعاقدية بالتمويل وعدم زراعة المساحات المقترحة كافة حيث تمت زراعة 15 % فقط من 90 الف فدان تساوي 5% من تمويل المزارع من جملة المزارعين، مبينا ان تمويل البنك الزراعي تم لمساحة 7.200 الف فدان فقط،

وقال خلال جولة لجنة انجاح الموسم بمجلس الوزراء على المشروع امس ان متوسط الانتاج للقطن بلغ 7 قناطير للفدان بالاضافة لزراعة محاصيل الفول السوداني والذرة والصويا والعدسية وزهرة الشمس.

واوضح المدير الزراعي ان المساحة المستهدفة للعروة الشتوية 30 الف فدان تمت زراعة 3 الاف فدان فقط، مستعرضا الاسباب التي ادت لعدم زراعة المساحة المستهدفة منها التمويل والعطش وتذبذب الكهرباء والتعديات على نظم الري والاطماء والحشائش، داعيا الحكومة للاهتمام بتوفير التمويل ووضع الضوابط اللازمة لذلك، ورهن نجاح الزراعة بتوفير التمويل ومعالجة مشاكل الري، ونبه لضرورة مراجعة الزراعة التعاقدية ووضع قانون يضمن للمزارع والدولة حقهما، وقلل من فائدة الدولة من الشركات التعاقدية

و نفى مدير عمليات الري بالرهد محمد عبدالقادر وجود مشكلة في الري بيد انه ارجع بعض المشاكل التي تواجه الطلمبات الى تذبذب الكهرباء، شاكيا من غياب التنسيق بين الادارات المسئولة بشأن الزراعة ومشروع الرهد.