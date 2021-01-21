النيل الازرق تكرم العم مهدي باتحاد الفنانين

الخرطوم: سعيد عباس

كرمت قناة النيل الازرق في اليومين الماضيين العم مهدي مضوي مسؤول البوفيه والخدمات باتحاد الفنانين، ويذكر ان مهدي يعمل بخدمات البوفيه بالاتحاد لاكثر من اربعين عاما، وقد عاصر معظم فناني الرعيل الاول من الرواد القدامى وفناني الزمن الجميل، وقد حضر تكريمه عدد من الفنانين على راسهم نائب رئيس الاتحاد الفنان نجم الدين الفاضل والموسيقار الحبر سليم ويوسف القديل ومتعهد الحفلات الجماهيرية ابراهيم شلضم والفنانون محمد عيسى ونجدي نديم ومحمد كهربا وقال الفنان نجم الدين الفاضل ان مهدي يعتبر رمزا من رموز اتحاد الفنانين وجزءا اصيا من اسرته الكبيرة وصاحب عطاء طويل ظل يسهم في تعديل مزاج الفنانين والموسيقيين لعشرات السنيين، وقال الفنان محمد كهربا ان العم مهدي صاحب نكتة وقفشات ذكية ونادرة قلما نجدها في شخص آخر، بالاضافة الى انه يحفظ تواريخ واعمال غالبية الفنانين بالاتحاد، فيما يلقب الكثيرون مهدي بالصندوق الاسود لاتحاد الفنانين وذلك لحدة ذكائه ومعاصرته غالبية الاجيال التي مرت على الاتحاد وحفظه التام للكثير من المناسبات وتواريخ الفنانين بالنادي، وقال الفنان عمار فرنسي ان مهدي يعتبر فاكهة النادي لما يتميز به روح مرحة وخفة دم وسرعة بديهة وقال المحتفى به لـ (السوداني) انني عاصرت كبار عمالقة الفن السوداني بالاتحاد امثال ابراهيم الكاشف وعثمان حسين وعبد الحميد يوسف،واضاف بان الانضباط والاناقة كانا صنوان متلازمان لأي فنان داخل الاتحاد ابان رئاسة عميد الفن احمد المصطفى واضاف بانه قد شهد يوما طرد احد كبار الفناين في ذاك الوقت لعدم التزامه بمواصفات الزي المتفق عليه داخل الاتحاد.