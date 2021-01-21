لاعبة كرة القدم وهدافة الدوري الهام بلتون:  واجهتنا انتقادات وعانيت من لقب (محمد ولد)

حوار: محاسن احمد عبدالله

تعتبر رياضة كرة القدم النسائية معروفة منذ القدم تمارسها عدد من النساء والفتيات في عدد من دول العالم وازدادت فرقها مؤخرا بانضمام عدد من السيدات لها.

في السودان تعتبر كرة القدم النسائية أمرا جديدا علي مجتمعنا لانها كانت حصرية علي الذكور فقط وبظهور لاعبات سودانيات انضممن للعبة امر احدث ضجة كبيرة مابين القبول والرفض.

من بين هؤلاء الفتيات اللائي يمارسن لعبة كرة القدم اللاعبة بفريق الدفاع (الهام بلتون) هدافة الدوري التي فازت بجائزة أفضل لاعبة للموسم ٢٠٢٠.

التقيناها في هذا الحوار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول انضمامها لفريق كرة القدم النسائية والصعوبات التي تواجهها..

ماهي المشاكل التي واجهتك عند بداية ممارسة اللعبة؟

الرياضة النسائية في السودان عموما مرفوضة تماما، بعد سنين وطول انتظار وجدنا موافقة من الاتحاد العام وأول موسم كان 2019 – 2020.

*الصعوبات التي واجهتك؟

واجهتنا صعوبات وانتقادات من جماهير اللعبة والشارع بان لعبة كرة القدم خاصة بالرجال ولكن استطعنا تخطيها وبدأنا في الاهم ومواصلة المسيرة والحمد لله فزنا بكأس البطولة وكنت هدافة الدوري باحرازي 32 هدفا.

هل تجدين اعتراضا بسبب زيك (البنطلون)؟

في المناسبات العائلية أرتدي اسكيرت وبلوزة ومع اصحابي أرتدي البنطلون وانا مبسوطة رغم الانتقادات التي اضعها جانبا لأنني منذ أن كنت صغيرة ارتديه وبحب الكورة منذ طفولتي وأنا بنت وسط ولدين.

الفرق التي التحقتي بها؟

التحقت في العام 2009 بفريق التحدي في الأكاديمية الاتحاد العام بعدها التحقت بفريق المدفعجية ثم فريق الدفاع وهو فريقي الحالي.

ردة فعل اسرتك لممارسة لعبة كرة القدم؟

ناس البيت كانوا رافضين ممارستي للعبة كرة القدم، فترة لعبت كرة طائرة ولم استطع المواصلة لأنني لم أحبها واقنعت اسرتي بلعب كرة القدم.

هل أطلق عليك لقب (محمد ولد)؟

تضحك.. (ظللت اعاني من كلمة (محمد ولد) ومازلت اعاني في المناسبات العائلية أرتدي اسكيرت وبلوزة ومع اصحابي أرتدي البنطلون وانا مبسوطة رغم الانتقادات التي اضعها جانبا لأنني منذ أن كنت صغيرة ارتديه وبحب الكورة منذ طفولتي وأنا بنت وسط ولدين.

امنيتك؟

كنت اتمنى من الاتحاد ان يكون منتخب للسيدات ويمثل السودان بعيون مقبولة لاننا كمبتدئيات نحتفل بالمنتخبات الخارجية واحتكاكنا بالفرق الخارجية يكسبنا خبرة لتقديم الافضل.