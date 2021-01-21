الهلال يستأنف تدريباته التحضيرية لمواجهة الشنداوية

الخرطوم : السوداني

استأنف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء أمس تدريباته التحضيرية على ملعبه في أمدرمان استعداداً لمواجهة الأهلي شندي مساء السبت المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، واشتمل مران الهلال على تنفيذ جملة تدريبات بدنية وفنية تكتيكية حرص خلالها الإطار الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، وسيوالي الهلال تمارينه التحضيرية بصورة يومية وعقب نهاية المران سينتظم اللاعبون في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء.

هذا وسيؤدي الهلال مساء اليوم على ملعبه في أم درمان المران الرئيسي والاساسي قبل مواجهة الشنداوية التي يتطلع فيها الأزرق لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة المحلية للمنافسة على الصدارة بعد أن تراجع الفريق للمركز الرابع بعد مرور (5) جولات على انطلاقة المنافسة المحلية.