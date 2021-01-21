اتحاد الكرة يحسم جدل زيادة الأجانب و(السوداني) تكشف الكواليس

الخرطوم: السوداني

قرر اتحاد الكرة، زيادة عدد اللاعبين الأجانب بكشوفات أندية الدرجة الممتازة إلى ٥ لاعبين على أن يشارك ٣ منهم داخل الملعب.

ووفقا للقرار، فإنه سيتم رفع كشوفات الأندية إلى ٣٢ لاعبا.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن القرار الصادر تم تمريره على أعضاء مجلس الإدارة، وتمت الموافقة عليه من عدد كبير من الأعضاء في انتظار الإعلان الرسمي عنه.

يشار إلى أن القرار يأتي بالتزامن مع الطلب الذي دفع به نادي الهلال إلى اتحاد الكرة خلال وقت سابق، بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها رئيس نادي الهلال هشام السوباط إلى الاتحاد ولقائه بالرئيس كمال شداد ومناقشة عدد من الأجندة من بينها ملف اللاعبين الأجانب.

ويترقب الهلال، فتح سيستم الانتقالات الاستثنائية لإكمال إجراءات التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب من بينهم المهاجم السنغالي ابراهيما نداي، بينما مازال البحث مستمراً عن صانع ألعاب مميز لإكمال التعاقد معه.