مكافحة الإرهاب تُحيل 20 بلاغاً للمحكمة

الخرطوم: السوداني

أحالت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة 20 دعوى جنائية بالأرقام (٢/٤/ ٧/ ١٠/ ١١/ ١٦/ ١٨/ ١٩/ ٢٠/ ٢٤/ ٣٣/ ٣٤/ ٣٧/ ١٩٤/ ١٩٦/ ١٩٩/ ٦٨٩٩) /٢٠٢٠م إلى المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة لمحاكمة المتهمين.

وكانت النيابة والدائرة المختصة بالتحقيقات الجنائية (الشرطة الأمنية) قد اوقفت عدداً من المتهمين وضبطت عدداً من الجرائم المنظمة المختلفة التي غلب عليها من واقع التحقيقات طريقة التنظيم في ارتكاب الجرائم وأحالت شبكات التزوير أختام الدولة والمستندات الرسمية وشبكات تزوير فحوصات كورونا، بالإضافة إلى شبكات تزوير الشيكات المصرفية وشبكات الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتخريب الاقتصاد القومي وتهريب الذهب

وقيدت الدعاوى الجنائية بالأرقام بمخالفة أحكام المواد 65/117/119 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 57(أ) من ذات القانون تعديل 2019م تخريب الاقتصاد القومي ومخالفة المادة (5) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي.