بنك السودان: تحديد سقف السحب النقدي شائعة

الخرطوم: السوداني

نفى بنك السودان المركزي إصداره لأي قرار أو توجيه بتحديد سقف للسحب النقدي من حسابات العملاء بالمصارف.

وأكد بنك السودان أن كل ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي في هذا الشأن محض شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، وأن وضع السيولة والأوراق النقدية بالمصارف جيد جداً، كما أن عمليات السحب والإيداع بالمصارف تسير بصورتها الطبيعية.

وناشد بنك السودان، المواطنين عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

وأكد البنك الاحتفاظ بحقه القانوني في ملاحقة مُروِّجي هذه الشائعات وتقديمهم للعدالة.