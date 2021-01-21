(السوداني) تُزيح الستار عن المُفاجآت المُرتقبة للمستشار تركي آل الشيخ لجماهير الهلال

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل البشريات السارة التي سيتم الإعلان عنها لجماهير نادي الهلال خلال الساعات القليلة القادمة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة قبل ساعات من الإعلان عنها، فإنّ أولى البشريات هي التحرُّكات النوعية الكبيرة التي قام بها الرئيس الفخري لنادي الهلال المستشار تركي آل الشيخ بشأن ملف الإضاءة لإستاد الهلال.

وسيتم الإعلان عن الخطوات التي تم القيام بها والشركة التي ستبدأ الإشراف على العمل في صيانة الإضاءة بالملعب.

وأنجزت لجنة التطبيع الهلالية كذلك، ملف أزياء الفريق الأول لكرة القدم واستلم معدات متكاملة خلال الأيام الماضية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المُفاجآت السارة كذلك، إكمال الاتفاق بشكل نهائي مع المحترف السنغالي إبراهيما نداي القادم من الدوري الصربي، والذي كشفت (السوداني) تفاصيل التعاقد معه خلال الأيام الماضية.