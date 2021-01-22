انطلاقة جولات الاسبوع السادس بالدوري المريخ المنتشي ينازل توتي الجريح

الخرطوم : السوداني

تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم جولات الاسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ويحل متصدر الترتيب المريخ ضيفا على نادي توتي صاحب المركز قبل الأخير في روليت المنافسة.

ويدخل المريخ مباراة اليوم وهو في وضعية متميزة حيث واصل الأحمر مشوار انتصاراته وحقق انتصارا مهما في الجولة الماضية على هلال الأبيض بثلاثة أهداف مما دفع به الى صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه الخرطوم الوطني.

ويأمل مدرب المريخ الفرنسي غوميز في الاستمرار في مشوار النتائج الايجابية مستفيداً في ذلك من خبرة وتمرس لاعبيه والتطلعات المنشودة للمضي الى الأمام في مشوار المحافظة على لقب البطولة.

ويملك المريخ في رصيده (13) نقطة جمعها من اربعة انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة.. بينما يملك الصاعد حديثا لبطولة الدوري توتي (4) نقاط حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وخسر ثلاث جولات.

ويدخل المريخ مواجهة اليوم بافضلية ايجابية داخل المستطيل الأخضر حيث يملك الاحمر عددا من الأسماء الموهوبة التي لعبت دورا مهما في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال المباريات الماضية على رأسها المهاجمين سيف تيري واللاعب الشاب الجزولي نوح بالإضافة الى بقية الأسماء الممثلة في القائد امير كمال وصلاح نمر وعبد الرحمن كرنقو وطبنجة الى جانب لاعب الوسط المميز التاج يعقوب وضياء الدين محجوب عطفاً على بقية الأسماء وابرزها المحترف البوركيني ارنولد.

وتعتبر مباراة اليوم هي بمثابة الظهور الأول لمهاجم الأحمر بكري عبد القادر الذي فرغ من تنفيذ عقوبة الإيقاف التي صدرت في حقه من قبل اتحاد كرة القدم خلال وقت سابق بناء على التجاوزات التي بدرت من اللاعب في مباراة هلال التبلدي الموسم قبل الماضي ويمثل العقرب إضافة نوعية كبيرة لكتيبة المدرب غوميز.

وعلى الجانب الآخر لن تكون المباراة سهلة بالنسبة لنادي توتي الباحث عن العودة من جديد إلى الاتجاه الصحيح بعد ان مني الفريق في المباراة الماضية بخسارة ثقيلة من قبل الهلال وهو ما صعب من وضعية الصاعد حديثا لدوري الاضواء وجعله مطالبا بضرورة التصحيح السريع على أمل الخروج من القاع.

وينتظر ان يقود توتي كل من حافظ محمد احمد ومدثر كاريكا بالاضافة الى محمد الجيلي عبد الخير وبقية اللاعبين