(ملوك الشمال) في تحد مثير امام السلاطين

تتواصل مباريات الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز اليوم الجمعة) حيث ينازل الاهلي مروي منافسه مريخ الفاشر في مباراة لن تكون سهلة حيث يبحث ” ملوك الشمال” أصحاب الترتيب السادس بروليت المنافسة بـ(8) نقاط في تحقيق نتيجة ايجابية والمضي الى الأمام، ويدرك المدير الفني للاهلي مروي الكابتن فاروق جبرة بان مباراة اليوم لن تكون سهلة خاصة وان مريخ الفاشر يعد من الاندية صاحبة الطموح كذلك في بطولة الدوري رغما عن تأخر ترتيب السلاطين الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ(4) نقاط، ويقود الأهلي مروي الحارس احمد بيتر الى جانب المهاجم الشهير ود ابوك بالاضافة الى بقية لاعبي الملوك بينما يدخل السلاطين المباراة بتشكيلة على رأسها القائد عماد عبد الله وآخرون