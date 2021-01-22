تصاعد المطالبات باقالة ” مورينيو” بالشرطة

تصاعدت المطالبات داخل اروقة نادي الشرطة القضارف باقالة مدرب الفريق الكابتن محمد الطيب الشهير بـ(مورينيو) وبحسب المصادر فان النتائج المهزوزة التي حققها الفريق خلال المباريات الماضية وآخرها الهزيمة امام الخرطوم الوطني في الجولة الخامسة بالدوري جعلت عدد من أقطاب وجماهير النادي ينادون اعضاء مجلس الادارة بضرورة اتخاذ القرار الصحيح تجاه المدير الفني وجهازه المعاون.. وعلمت ( السوداني) ان مجلس الشرطة لم يعلق بشكل رسمي على دعوات الاقالة ولم يبت فيها ويتوقع ان ينتظر ما ستؤول إليه وضعية الفريق خلال الجولات القادمة