الهلال يخطط لتسويق الغربال عقب البطولة الافريقية

الخرطوم : السوداني

قال مصدر موثوق مقرب من لجنة التطبيع الهلالية ان الاخيرة تخطط لتسويق مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن وذلك عقب انقضاء مشوار الفريق في البطولة الافريقية.

وبحسب المصدر فإن اللاعب الشهير بالغربال تلقى في غضون الفترة الماضية عدد ا من العروض الاحترافية الا ان تفكير اللاعب مشغول بالمشاركة مع الأزرق في دوري المجموعات ببطولة الكاف ومن ثم تقرير وجهته الاحترافية المقبلة حالما تم تقديم عرض رسمي للنادي.

يشار الى ان الهلال تعاقد مع محمد عبد الرحمن في التسجيلات الماضية بصفقة قياسية تجاوزت الـ 700 ألف دولار مما جعله محط الأنظار خاصة وان تجربته الحالية ليست سهلة