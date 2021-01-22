لجنة أوضاع اللاعبين تصادق على منح (23) وسيطاً رخصة العمل

أكملت لجنة شئون أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA ، برئاسة الدكتور أمين الجابري، ونائبه الاستاذ معتصم عبدالسلام، المصادقة على منح (23) وسيطاً رخصة العمل، والذين تسلموا بطاقاتهم يوم الخميس 21 يناير 2021م، وتم تكوين قروب خاص بالوسطاء يتم من خلاله إقامة ورش أون لاين حتى يوم 26 يناير الجاري، وبعدها سيتم تسليمهم الشهادات بشكل رسمي من خلال احتفالية مصغرة في مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم، وكان الاتحاد قد قام بفتح باب التقديم للوسطاء في ديسمبر الماضي، وذلك من بعد طول غياب إمتد لسنوات عن إعتماد الوكلاء ومن بعد الوسطاء في السودان