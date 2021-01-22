عاجل… زيادة في أسعار “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود

الخرطوم: السوداني

قررت وزارة المالية، تغيير أسعار منتجي “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود، حيث تم تغيير سعر لتر البنزين إلى (127) جنيهاً، بواقع (571.5) جنيه للجالون.

بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى (115) جنيهاً، بواقع (517.5) جنيه للجالون. حسبما أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في منشور صادر من مدير الإمدادات وتجارة النفط اسامة الغبشاوي.

يذكر أن آخر تعديل تم في أسعار المحروقات كان يوم 21 ديسمبر، حيث تم تغيير سعر لتر البنزين إلى (121) جنيهاً، بواقع (544.5) جنيه للجالون. بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى (112) جنيهاً، بواقع (504) جنيهات للجالون. وهي الأسعار التي كانت سارية حتى يوم أمس.