ملاحظات مهمة فى حفل تنصيب بايدن

ليت الامر وقف عند حد اقتحام انصار ترمب لمبنى الكونجرس الامريكي مما لا يتصور حدوثه حتى في دول العالم الثالث واستجلاب ما يقارب ال ٦٠ الى ٧٠ الف عنصر من القوات لتامين حدث التنصيب لبايدن وانما فاق الامر ذلك بكثير لما شوهد فى التنصيب ما خالف كل ما كانت عليه الاعراف عند ارادة تنصيب الرئيس الامريكي الجديد الذي سارت عليه امريكا طوال تنصيبها لما سبق من ٤٥ رئيسا

فقد شوهد غياب الرئيس ترمب من حفل التنصيب على غير المألوف مع عدم حضور الجمهور كذلك من غير المسئولين كما كان يحدث فى السابق

بالتأكيد كان ذلك مؤشرا خطيرا على حدوث هزة كبرى تعرضت لها امريكا تلك الدولة العظمى

وعدم حضور ترمب بلا شك يقرأ منه عدم اعتراف ترمب ببايدن رئيسا من بعده ولن يقبل ان يكون رئيسا سابقا ولا سيما ما سمعناه من تصريحات له انتشرت فى وسائل التواصل الاجتماعي من انه ربما عاد للبيت الابيض سريعا

ومما لوحظ ايضا على تنصيب بايدن وقبل أن يصل الى المنصة ذهابه الى الكنيسة مستمعا الى صلوات ظهر فيها هو وزوجته في غاية من التأثر بكلام القس الذي كان يقول كلاما دينيا بحتا وهم مطأطئون رءوسهم فى خشوع تام لما يقوله القس مما يدل على أن هؤلاء الاشخاص أصحاب خلفية دينية غير عادية فقد اقسم بايدن ويده على الانجيل

حقيقة لقد ارسل بايدن رسالة قوية لمن صدعوا رؤوسنا بأن العلمانية تفصل الدين عن الدولة وان هؤلاء القوم لم يفلحوا الا بعد ان فصلوا الدين عن الدولة ولا بد لنا من اللحاق بركبهم

فالسؤال لهؤلاء : ما رايكم فى ما قام به بايدن فى حفل تنصيبه ؟؟

نحن حقيقة نحتاج الى افاقة من غيبوبتنا التى نعيشها والتي تصور لنا ان الفشل كل الفشل في تبني الاسلام شعائر وقانون ووهم ان العلمانية تقف على مساحة واحدة من كل الاديان وان حقوق المواطنة يجب ان لا تتاثر بدين او لون او عرق هذا في حين اننا نشاهد في دول العلمانية الاصلية فقدان الوظيفة فقط لمن تغطي راسها بقطعة من قماش التزاما بدينها انه زمان الانتباهة والوعي لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد والله غالب.