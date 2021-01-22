عودة صفوف الوقود ماذا هناك؟

من الملاحظ ان ظاهرة عودة صفوف الوقود أمام محطات الخدمة والطلمبات، ارتبطت دائماً باحتدام وتفاقم الأوضاع بالبلاد سواء كانت اقتصادية او سياسية .

ولنا أن نتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من الرفع الكامل للدعم عن المحروقات “جازولين وبنزين وغاز الطبخ” وفتح المجال أمام الشركات والقطاع الخاص لاستيراد المحروقات هل توفرت السلعة وأصبحت في متناول الجميع؟.

رغم تحرير أسعار الوقود كان ينتظر ان يتوفر الوقود بالطلمبات للمواطنين وعلى أسس تجارية بحتة، إلا انه حدث العكس تمامآ فقد زادت الصفوف وأصبحت هناك ندرة وارتفاع في أسعاره دون مبررات منطقية خاصة بعد تحريره تمامآ وبيعه للمواطن بالسعر العالمي، وبالتالي وتبعا لهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فإن التهريب قد توقف وان التخزين كذلك أصبح غير مجد ولكن رغم ذلك مازالت الأزمة مستمرة.

هناك أسئلة كثيرة تضج بها وسائل التواصل الاجتماعي تبحث عن إجابات لظاهرة الصفوف وعن ما وراء الأزمة ومن يقف وراءها ومنطلقاته، وكأنما تقول الحكومة للشعب لقد هيأت لكم الظروف المناسبة للاحتشاد عن طريق خلق هذه الأزمة.