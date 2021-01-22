صحة الخرطوم: تسجيل (56) إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال

الخرطوم: السوداني

ناشدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، المواطنين بالاستجابة والتعاون مع فرق التطعيم للحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والقضاء على نقص فيتامين (أ) التي تنطلق يوم (الاثنين) القادم وتستمر حتى 28 يناير الجاري.

وشدد مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الخرطوم، د. جمال الدين محمد عثمان، على أهمية الحملة، محذراً من خطورة المرض وخاصة في أعقاب دخوله البلاد وانتشاره بالولايات وتسجيل (56) حالة مؤكدة، منوهاً إلى أن الطفل المصاب لا يستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعية، وأضاف جمال أن الحملة تستهدف مليون

و(300) ألف طفل من عمر يوم وحتى (5) سنوات بكافة محليات الولاية من منزل إلى منزل. مشيراً إلى لكتمال الاستعدادات وتوفير اللقاحات وتدريب الفرق على العمل.