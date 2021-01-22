بالفيديو.. الجدل على طريقة قراءة المطربة السودانية “آمنة حيدر” للقرآن يصل إلى العالم العربي

الخرطوم: السوداني

وصل الجدل على طريقة قراءة المطربة السودانية “آمنة حيدر” للقرآن الكريم، إلى العالم العربي، عقب انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لها وهي تتلو آيات من القرآن الكريم، بأسلوب ملحّن على طريقة الأغاني، وتناولت الواقعة العديد من المواقع والقنوات العربية.

و أثارت الفنانة السودانية، آمنة حيدر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرأتها آيات من القرآن الكريم في الذكرى السنوية لتأبين السياسي السوداني، محمود محمد طه.

واعتبر نشطاء طريقة قراءة آمنة حيدر للآيات “غريبة ولا علاقة لها بالترتيل”، إلى جانب تجاوزها لبعض الآيات من سورة “النبأ”، مستنكرين ما قامت به من “تشويه”.

وعلق الداعية السوداني، عاصم محمد السيد، على المقطع المتداول قائلا إن هناك نوعا يسمى التغني بالقرآن، وهو أن يعطي الشخص القرآن حقه ومستحقه، وأن يقيم حروفه كما هي، ويرتل ترتيلا، مشيرا إلى أن هذا التغني يختلف عن الغناء.

وأضاف: “لكن ما قامت به آمنة حيدر يسمى غناء القرآن … لقد وزنته بمقامات موسيقية”.

تجدر الإشارة إلى أن آمنة حيدر شاركت في افتتاح حفل تأبين زعيم الحزب الجمهوري السوداني الراحل محمود محمد طه، بعد مرور 36 عاما على إعدامه.