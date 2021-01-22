سودانية تفوز بجائزة لوريال – اليونسكو لتطويرها أدوية لعلاج السرطان من (الثوم)

الخرطوم: السوداني

فازت السودانية دعاء محمد الأمين عبد الله طالبة الدكتوراة في جامعة كيب تاون بجنوب افريقيا في الكيمياء الدوائية بجائرة لوريال – اليونسكو للنساء الباحثات في كافة المجالات، وذلك ضمن عشرة من الباحثات العالميات .

وقالت الطالبة دعاء وفق وكالة السودان للأنباء (سونا) إنها أجرت بحثا لتطوير أدوية تستخدم لعلاج مرض السرطان، وهي منتجات مشتقة من مركبات موجودة في الثوم حيث تم اكتشافها خلال عملية التركيب فى المعمل ونشرت التركيبة في مجلة أمريكية علمية .

واضافت ان القسم الثاني من المشروع يمثل اختباراً لفعالية هذه المركبات في قتل الخلايا السرطانية “سرطان المرئ”، مبينة انه قد تنافس على الجائزة اكثر من 300 باحثة للمرحلة الأولى، وأن اختيارها للجائزة تم ضمن عشرة باحثات في المرحلة النهائية.