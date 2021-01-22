(السوداني) تنفرد: المريخ يفاوض مهاجماً غينياً بالدوري البيلاروسي

الخرطوم: السوداني

حصلت (السوداني) على تفاصيل مثيرة بشأن أولى صفقات المريخ خلال فترة التسجيلات الاستثنائية المرتقبة.

واقترب المريخ من الوصول لاتفاق نهائي مع المهاجم الغيني يانسان مومو، الذي ينشط بالدوري البيلاروسي.

وارتدى اللاعب الغيني المشار إليه شعار نادي مينسكي رايون البيلاروسي وأحرز معه 24 هدافاً.

كما لعب المهاجم الغيني خلال وقت سابق مع نادي الفتح الرباطي المغربي، وكذلك ارتدى شعار المنتخب الغيني لكرة القدم.

وبحسب المصدر الموثوق، فإن القيمة السوقية للمهاجم الغيني تبلغ 700 الف دولار، لافتاً انه وبالرغم من ذلك إلا أن المفاوضات بين مسؤولي المريخ ووكيل اللاعب اقتربت من النهاية على حد قوله.