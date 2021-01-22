عاجل| مدرب المريخ غوميز يعلن مغادرته

الخرطوم: السوداني

في خطوة مفاجئة، أعلن مدرب المريخ الفرنسي غوميز، مغادرته البلاد احتجاجاً على الأوضاع المتردية بالنادي وعدم تسلم رواتبه واستحقاقاته المالية طيلة الفترة الماضية.

وودّع غوميز، لاعبي المريخ عقب مباراة اليوم أمام توتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبحسب التفاصيل، فإن المدرب الفرنسي غَاضِبٌ من الطريقة التي يدير بها سوداكال شؤون فريق كرة القدم بالإضافة إلى عدم تنفيذ العديد من الاحتياجات المتفق عليها.

وعلمت (السوداني)، أن بعض الشخصيات المقربة لسوداكال تقود خطاً من أجل معالجة وضعية المدرب وتأمين استمراريته، خاصةً في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الأحمر في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.